Субсидированные рейсы из Перми в Краснодар запустят с 2026 года Направление софинансирует Пермский край

Росавиация опубликовала список субсидированных региональных маршрутов на 2026 год. Согласно документу, из Перми появится новое направление в Краснодар от авиакомпании «Азимут».

В частности, маршруты до столицы Краснодарского края продлятся с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Перелёты на 61% софинансируются Пермским краем. Кроме того, регион на 95% профинансирует рейсы с 1 мая по 30 сентября 2026 года.

Протяжённость маршрута — 1838 км. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Пассажиров будут перевозить 100-местные российские самолёты Sukhoi Superjet 100.

На следующий год запланированы также субсидированные воздушные маршруты из Перми в Казань, Калининград, Когалым, Махачкалу, Минводы, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новосибирск, Самару, Сургут и Усинск.

Ранее «Новый компаньон» писал, что, согласно пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2026-2028 годы, в будущем году финансирование воздушного транспорта в Прикамье обойдётся краевой казне в 218 млн 918,2 тыс. руб.

С 2027 года планируется добавление трёх новых субсидируемых направлений — в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ, объём финансирования увеличится до 357 млн 205,5 тыс. руб. ежегодно.

Для сравнения, в текущем году поддержка авиаперевозок достигла 330 млн 327,9 тыс. руб., а субсидировались полёты по 13 маршрутам.

