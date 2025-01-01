В 2026 году субсидированные авиарейсы из Перми будут организованы в 14 городов РФ Из бюджета на финансирование проекта выделяется почти 219 млн рублей Поделиться Твитнуть

Согласно пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2026-2028 годы, в будущем году финансирование воздушного транспорта в Прикамье обойдется краевой казне в 218 млн 918,2 тыс. руб.

Планируется, что субсидии будут распространяться на 14 городов РФ, включая Казань, Самару, Тюмень, Сургут, Усинск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Когалым, Новосибирск, Ярославль, Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград и Горно-Алтайск. Также сохранится поддержка международного рейса в Минск.

С 2027 года планируется добавление трёх новых субсидируемых направлений — в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ, объём финансирования увеличится до 357 млн 205,5 тыс. руб. ежегодно.

Для сравнения, в текущем году поддержка авиаперевозок достигла 330 млн 327,9 тыс. руб., а субсидировались полёты по 13 маршрутам.

Согласно разъяснениям Министерства транспорта, корректировка объемов финансирования обусловлена результатами, которые демонстрирует система субсидирования. В то время как в 2022 году размер субсидии на одного пассажира достигал 2,5 тыс. руб., к концу первого полугодия 2025 года этот показатель снизился до 1,6 тыс. руб., при этом общее число перевезенных пассажиров выросло.

В 2026 году маршруты с высокой степенью заполняемости планируется полностью перевести на коммерческую основу в течение летних месяцев. Этот фактор нашёл отражение в параметрах проекта бюджета на следующий год.

Финансирование на 2027 и 2028 годы предусмотрено с учётом потенциального запуска новых маршрутов и потребности в их первоначальной поддержке посредством субсидий, до достижения стабильной рентабельности.

