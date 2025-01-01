Победителями премии Russian Event Awards стали четыре события из Пермского края В финале участвовали семь проектов Поделиться Твитнуть

Фестиваль eFest. Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

В финале ХIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards победили четыре проекта из Пермского края. Об этом сообщает туристический информационный центр региона.

Так, Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest (16+) (ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры») стал победителем в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие». Ещё три события стали серебряными призёрами.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) (ГБУ ПК «Центр развития туризма») получил второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Феерия» (0+) (ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры») — в номинации «Лучшее детское туристическое событие», а Фестиваль творчества инвалидов «Полёт без границ» (0+) (ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры») — в номинации «Лучшее событие для пожилых людей».

Финал премии прошёл 26-28 ноября в Нижнем Новгороде. В нём приняли участие 370 проектов, в том числе семь из Пермского края. В этом году мероприятие проводилось в память об основателе премии Геннадии Шаталове.

