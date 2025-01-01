Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семь событий из Пермского края стали финалистами премии Russian Event Awards — 2025 Победители станут известны 28 ноября Поделиться Твитнуть

Фестиваль eFest. Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

Объявлены финалисты XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2025. 366 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии получили право на участие в финальных мероприятиях, которые пройдут 26 — 28 ноября в Нижнем Новгороде, и среди них — семь проектов из Пермского края.

В число финалистов вошли:

Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов «Феерия» (0 +) — в номинации «Лучшее детское туристическое событие»;

Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства eFest (16 +) — в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие»;

Фестиваль творчества инвалидов «Полёт без границ» (0 +) — в номинации «Лучшее событие для пожилых людей»;

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18 +) — в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением свыше 1 млн человек)»;

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0 +) — в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта»;

«Фестиваль спокойствия» в глэмпинге «Хютте» (0 +) — в номинации «Лучшее событие в области сельского туризма»»

Фестиваль пермского этноса «Биармия» (0 +) — в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

Последние два события состоялись в этом году впервые.

Проекты из Пермского края неоднократно становились победителями конкурса. Так, в 2023 году ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (16 +) получил Гран-При — главную премию, которая вручается лучшему проекту из всех номинаций.

