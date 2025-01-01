Пермский «Молот» потерпел поражение от столичной «Звезды» со счётом 1:2 Это второе поражение пермяков дома Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

В заключительном поединке домашней серии в рамках ВХЛ хоккеисты «Молота» уступили «Звезде». Пермяки сумели открыть счёт первыми. Уже на второй минуте матча Игорь Зенчиков поразил ворота соперника. Тем не менее, гости не только сравняли счёт, но и вышли вперед ещё в первом периоде.

Команда под руководством Альберта Мальгина пыталась изменить ход игры в третьем периоде, прикладывая усилия для того чтобы сравнять счёт, однако финальный свисток зафиксировал результат 1:2 в пользу «Звезды».

Отметим, это уже второе поражение «Молота» — накануне пермяки проиграли воскресенскому «Химику».

«Мы хорошо начали, но проспали пару тактических моментов, поэтому пошла контратака и противник забил два быстрых гола. Во втором периоде мы немного перестроились, сказали ребятам двигаться быстрее. Возможно, изначально была какая-то, не скажу, что усталость, но всё равно сказывается третья игра подряд», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Молота» Альберт Мальгин.

По его словам, второй и третий период для команды был лучше, а третьем оказалось много хороших голевых моментов, но не забили.

Главный тренер «Звезды» Олег Леонтьев, в свою очередь, отметил, что «Молот» — опытный соперник, который входит в зону плей-офф.

«Мы понимали задачу на сегодняшний матч — нам тоже надо было набирать очки, делать результат. Хороший, плотный поединок. Много было удалений с нашей стороны, и парни проявили бойцовский характер. Я думаю, что два очка мы взяли заслуженно», — отметил он.

Следующая игра ждёт пермяков в Нижнем Новгороде. В столице Приволжья они выступят против «Торпедо-Горький».

