Пермский «Молот» проиграл соседу по турнирной таблице «Химик» победил со счётом 3:2

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

В очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ пермский «Молот» потерпел поражение в овертайме от воскресенского «Химика», своего непосредственного конкурента в турнирной таблице.

Исход встречи в основное время зафиксировал ничейный результат — 2:2. В составе «Молота» отличились Дмитрий Аржанов и Максим Кицын, забросившие по шайбе. Однако в овертайме удача сопутствовала гостям, сумевшим пробить оборону вратаря Егора Горшкова.

«Мы неплохо играли, вели в счёте. В конце были хорошие моменты. Сыграли неплохо в меньшинстве — два раза не пропустили. В формате 5 на 5 была обоюдоострая игра, у нас тоже были хорошие моменты: два в один выходили в третьем периоде, при пустых воротах можно было бы сыграть как-то по-другому. Но хоккей — это игра. Мы не забили — мы получили в обратную сторону», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Молота» Альберт Мальгин.

До этого матча команды разделяли одинаковые показатели по очкам, но благодаря победе «Химик» обошел «Молот» в турнирной таблице.

В заключительном матче домашней серии, который состоится 1 декабря, пермяки сразятся с московской «Звездой».

