На СВО погиб житель Прикамья Анатолий Васькин С ним простятся в Кудымкаре

Фото: Паблик ВК "Подслушано Кудымкар"

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Кудымкара 39-летний Анатолий Васькин. Об этом сообщили родные военнослужащего в соцстеях.

Анатолий Васькин родился 7 февраля 1986 года в Кудымкаре и погиб 10 ноября 2024 года в зоне боевых действий.

Прощание состоится 4 декабря в ритуальном зале возле морга в Кудымкаре (ул. Коркиных, 11а) в 10:00. Отпевание пройдет в Свято-Никольском храме в 12:00. В этот же день состоится поминальный обед в ресторане «Национальный» (ул. Лихачева, 50) в 14:00.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце ноября простились с другим участником СВО — Маратом Чуганаева. Его похоронили в Бардымском округе. Военнослужащему было 46 лет.

