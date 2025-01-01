На юге Прикамья простились с участником СВО Маратом Чуганаевым Мужчина погиб в возрасте 46 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымкского округа

Как сообщили в администрации Бардымского муниципального округа, 27 ноября проводили в последний путь участника СВО Марата Чуганаева из д. Чувашаево. Мужчина погиб в зоне боевых действий в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Военнослужащему было 46 лет. Обстоятельства его смерти не уточняются.

В администрации муниципалитета выразили соболезнования всем родным и близким погибшего.

Напомним, 28 ноября в Прикамье простятся ещё с двумя участниками спецоперации. Так, в Сивинском округе похоронят рядового Юрия Ознобишина, а в п. Сергеевский в последний путь проводят водителя-санитара медицинского взвода Евгения Тупицына.

