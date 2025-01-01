На СВО погиб житель Пермского края Юрий Ознобишин С ним простятся 28 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Юрий Ознобишин. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Юрий Ознобишин родился 5 декабря 1981 года. Погиб 22 ноября этого года. Обстоятельства гибели не уточняются.

Прощание состоится 28 ноября в 13:00. Кроме того, запланирован митинг, который начнётся в 13:30 в Малосивинском доме культуры (с. Шулынды, ул. Ленина, 16).

В администрации выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 28 ноября также похоронят другого участника СВО из Прикамья — жителя посёлка Сергеевский Евгения Тупицына. Он служил водителем-санитаром в медицинском взводе мотострелкового батальона.

