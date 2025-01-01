На СВО погиб житель Пермского края Юрий Ознобишин
С ним простятся 28 ноября
Во время специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Юрий Ознобишин. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.
Юрий Ознобишин родился 5 декабря 1981 года. Погиб 22 ноября этого года. Обстоятельства гибели не уточняются.
Прощание состоится 28 ноября в 13:00. Кроме того, запланирован митинг, который начнётся в 13:30 в Малосивинском доме культуры (с. Шулынды, ул. Ленина, 16).
В администрации выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.
