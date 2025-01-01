В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Тупицыным
Он служил водителем-санитаром
В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины 9 ноября погиб житель п. Сергеевский рядовой Евгений Тупицын. Об этом сообщается на официальной странице Совета ветеранов Гайнского округа в соцсетях.
Евгений Тупицын родился 28 мая 1998 года. На СВО служил водителем-санитаром в медицинском взводе мотострелкового батальона.
Прощание с военнослужащим состоится 28 ноября. В последний путь его будут провожать в Доме культуры п. Сергеевский. Панихида назначена на 13:30.
Совет ветеранов, районное отделение «Боевого братства» и военкомат выразили соболезнования родным и близким солдата.
«Мы разделяем с вами вашу боль утраты», — говорится в сообщении.
