В Прикамье простятся с погибшим на СВО Евгением Тупицыным Он служил водителем-санитаром

Фото: Совет ветеранов Гайнского района

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины 9 ноября погиб житель п. Сергеевский рядовой Евгений Тупицын. Об этом сообщается на официальной странице Совета ветеранов Гайнского округа в соцсетях.

Евгений Тупицын родился 28 мая 1998 года. На СВО служил водителем-санитаром в медицинском взводе мотострелкового батальона.

Прощание с военнослужащим состоится 28 ноября. В последний путь его будут провожать в Доме культуры п. Сергеевский. Панихида назначена на 13:30.

Совет ветеранов, районное отделение «Боевого братства» и военкомат выразили соболезнования родным и близким солдата.

«Мы разделяем с вами вашу боль утраты», — говорится в сообщении.

