Мошенники пишут пермякам в мессенджере от имени депутата гордумы

Фото: страница Михаила Черепанова ВКонтакте

Мошенники начали рассылать пермякам в мессенджере Telegram сообщения от имени депутата Пермской городской думы и технического директора АО «СЗ «ПЗСП» Михаила Черепанова. Об этом депутат сообщил в соцсетях.

«Друзья, хочу предупредить, что в мессенджере «Телеграм» якобы от моего имени создан аккаунт. Это мошенники. Пожалуйста, будьте осторожны, не отвечайте и сразу заблокируйте», — предупредил он.

К посту на его странице ВКонтакте также приложен скриншот экрана с перепиской. Мошенники представились потенциальной жертве техдиректором компании по производству бетонных изделий для строительства в Перми и спросили от его имени, поступал ли звонок от некоего Александра Николаевича Шевчука.

После этого они отправили «видеокружок», а затем написали, что звука нет, и рассказали, что собеседнику необходимо ждать звонок от Шевчука, который ведёт ревизию в компании и составил перечень заинтересовавших его лиц.

Ранее в мессенджерах мошенники распространяли сообщения от имени руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Константина Строгого с предложением оформить и получить выплаты за государственные награды. Жителям рекомендовали быть бдительными и всегда перепроверять поступающие запросы.

