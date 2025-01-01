Мошенники рассылают пермякам сообщения от имени главы филиала фонда «Защитники Отечества»
Пользователям предлагают оформить и получить выплаты за госнаграды
С фейкового аккаунта руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Константина Строгого жителям Прикамья рассылают сообщения с предложением оформить и получить выплаты за государственные награды. Об этом рассказали на официальной странице фонда в соцсетях.
Рассылка идёт от имени руководителей и социальных координаторов филиала «Защитников Отечества».
«Мошенники могут запрашивать конфиденциальную и личную информацию, а также интересоваться работой фонда. Просим вас быть бдительными и всегда перепроверять поступающие запросы», — отметили в фонде.
В организации подчеркнули, что вся достоверная информация — только в официальных аккаунта филиала фонда.
