Алёна Бронникова На первый взнос по ипотеке жителям Пермского края нужно копить почти три года В общероссийском рейтинге по сроку накопления регион сохраняет позиции

Константин Долгановский

Жителям Пермского края придётся копить почти три года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Такие данные следуют из общероссийского рейтинга РИА «Новости» по сроку накопления, в котором регион, как и в прошлом году, занял 17 место.

В качестве основного показателя было взято количество лет, необходимых для накопления 30% от стоимости квартиры площадью 60 кв. м в каждом регионе. В модели накопления предполагалось, что семья из двух работающих людей с ребёнком, получающих медианную зарплату, ежемесячно вносит 50% от свободных доходов на пополняемый банковский вклад.

По итогам исследования аналитики определили, что сумма первоначального взноса в Пермском крае составляет 1,53 млн руб. Чтобы её накопить, семье потребуется 2,85 года. В прошлом году сумма составляла 1,40 млн, а срок накопления — 2,9 года.

Быстрее всего накопить на квартиру могут жители ХМАО — 1,68 года (1,66 млн руб.), ЯНАО — 1,82 года (2,39 млн) и Чукотского АО — 2,07 года (2,57 млн). В топ-10 также вошли Мурманская область, Ненецкий АО, Магаданская область, Республика Коми, Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края. Дольше всего придётся копить жителям Чечни (9,08 года на 0,75 млн руб.), Дагестана (девять лет на 1,66 млн) и Крыма (8,94 года на 2,76 млн).

Москва оказалась на 56 месте — срок накопления на первоначальный взнос составляет 3,95 года, Санкт-Петербург — на 50-м (3,72 года), Свердловская область — на 21-м (3,02 года). Средний показатель по России составил 3,45 года.

Самые низкие суммы взносов оказались в Ингушетии — 0,62 млн руб., Чечне — 0,75 млн, Смоленской области — 1,28 млн, Оренбургской области — 1,3 млн и Кабардино-Балкарии — 1,31 года. Самые высокие — в Москве (5,76 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,88 млн), Республике Алтай (3,03 млн), Севастополе (2,89 млн) и Крыму (2,76 млн). В среднем по России — 2,23 млн руб.

