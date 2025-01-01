На улице Пермской в Перми может появиться новый сквер Его хотят разместить на пересечении с улицей Сибирской Поделиться Твитнуть

В Перми по ул. Пермской, 60 планируется создание нового сквера, который будет находиться на пересечении с ул. Сибирской. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Как отмечают в МКУ «Пермблагоустройство», новый сквер находится в стадии проработки. На текущий момент на этом участке располагается автостоянка.

Стоит напомнить, что ранее на этом месте располагался двухэтажный дом, построенный в 1917 году. В 2023 году, после признания здания аварийным, оно было снесено.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Общественный совет по топонимике Перми поступило предложение о наименовании сквера за Театром-Театром Покровским. Он находится в границах улиц Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова. Инициатива принадлежит Пермской епархии русской православной церкви.

