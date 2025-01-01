Алёна Бронникова Издатель пермских СМИ обратился в Верховный суд России Компания обжалует взыскание 36 млн рублей Поделиться Твитнуть

Издатель пермских газет Business Class и «Наш район» — компания ООО «Центр деловой информации» направила в Верховный суд России жалобу на решение нижестоящего суда. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как следует из представленных данных, Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ была направлена 24 ноября. В данный момент она не принята к производству.

Напомним, прокуратура Пермского края и администрация Перми направили в суд иск к «Центру деловой информации» и Пермской гордуме. Причиной послужили выявленные надзорным органом факты коррупции, допущенные должностным лицом аппарата думы при заключении семи контрактов на издание печатной продукции. Сумма требований составляет 36 млн руб.

Арбитражный суд Пермского края согласился с доводами прокуратуры, позиция была подтверждена и в Арбитражном суде Уральского округа. Решение также устояло в кассации — Апелляционный суд Уральского округа оставил в силе решение о взыскании с Центра 36 млн руб. по иску надзорного органа.

