На улице Ленина в Перми на торги выставлен офис Сбера Начальная цена объекта — 114 млн рублей

В Перми по ул. Ленина, 72а выставлено на продажу офисное помещение Сбербанка. Соответствующее объявление опубликовано 27 ноября на платформе «Авито». Нежилое коммерческое помещение, расположенное на первом этаже здания, планируется реализовать на торгах.

Согласно информации, размещённой на торговой площадке «Сбербанк АСТ», начальная цена объекта площадью 699,4 кв. м, составляет 141,1 млн руб., что равно 201 тыс. руб. за квадратный метр. Собственником актива является Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк.

Приём заявок на участие в аукционе продолжается до 25 декабря. Торги назначены на 29 декабря 2025 года. Участники смогут ознакомиться с условиями и требованиями к участию на официальном сайте «Сбербанк АСТ».

