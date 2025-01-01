В Пермском крае продают крупный производственный комплекс за 56,3 млн рублей Он находится в Верещагино Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

На электронной платформе «РТС-тендер» появилось объявление о продаже крупного производственного комплекса в городе Верещагино Пермского края. Стоимость объекта составляет 56,3 млн руб.

Имущество принадлежит акционерному обществу «РЖДстрой». Продажа осуществляется в рамках программы по оптимизации непрофильных активов.

В состав продаваемого лота входят 48 объектов недвижимости, включая здание лаборатории, производственные цеха, котельную, столовую, несколько гаражей для специализированной техники и другие сооружения, а также пять земельных участков общей площадью около 97,5 тыс. кв. м и ж/д путь длиной 655 м.

Приём заявок на участие в аукционе продолжается до 18 декабря. Финальные итоги торгов будут подведены 24 декабря.

