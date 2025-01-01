Тренер из Перми стал чемпионом мира по бодибилдингу Сергей Брызгалов победил среди мастеров старше 50 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Федерация бодибилдинга Пермского края" ВКонтакте

Тренер из Перми Сергей Брызгалов стал чемпионом мира по бодибилдингу в категории «Мастер мужского бодибилдинга от 50 лет и старше». Об этом сообщили в Федерации бодибилдинга Пермского края.

«Поздравляем спортсмена нашей федерации Сергея Брызгалова с победой на Чемпионате мира по бодибилдингу среди мастеров старше 50 лет», — сообщается в соцсетях организации.

Мужской чемпионат мира IFBB-2025 проходит в Саудовской Аравии с 28 по 30 ноября.

Согласно информации на странице Сергея Брызгалова ВКонтакте, в прошлом году он занял первые места на чемпионатах России и Уральского федерального округа в категории «Бодибилдинг мастера», а также стал абсолютным чемпионом Пермского края по бодибилдингу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Данил Маликов из Пермского края завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок двух гирь 32 кг от груди» в весовой категории до 85 кг. Пермяк обошёл своего принципиального соперника из России с разницей в три подъёма, а победил с результатом 157 подъёмов.

