Пермяк Данил Маликов стал чемпионом мира по гиревому спорту в категории до 85 кг

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Житель уроженец Гремячинска Пермского края Данил Маликов завоевал титул чемпиона мира по гиревому спорту в дисциплине толчок двух гирь 32 кг от груди в весовой категории до 85 кг. Об этом рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта. Чемпионат проходит 14-18 ноября в Китае.

«Он одолел сильных конкурентов из Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии, а также своего принципиального соперника Дмитрия Черкашина. Россиянина Данил Маликов обошёл с разницей в три подъёма, а победил с результатом 157 подъёмов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что очередной титул Данил Маликов завоевал в свой день рождения 15 ноября. Спортсмен представляет МАУ ДО «ДС ДЮ «Прикамье», тренируется под руководством Дмитрия Мошева. Входит в сборную Пермского края и сборную команду Российской Федерации по гиревому спорту.

