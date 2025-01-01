Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская певица получила главную оперную премию России В Пермском театре оперы и балета — два лауреата премии «Онегин» 2025 Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова

Антон Завьялов

На сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 29 ноября 2025 года состоялась торжественная церемония вручения Национальной оперной премии России «Онегин».

В категории «Лучшая женская роль» лауреатом стала солистка Пермской оперы Надежда Павлова за партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Нижегородского театра оперы и балета.

В категории «Концертмейстер/коуч» премия вручена Жанне Исхаковой, концертмейстеру Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Как сообщал «Новый компаньон», среди номинантов была также солистка пермской оперной труппы Наталия Ляскова.

Из необычных наград этого года: режиссёром года по версии «Онегина» стал сотрудник администрации президента РФ Сергей Новиков. В сезоне 2024/25 году он выпустил восемь спектаклей в семи театрах.

Театром года признан Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Программа вручения премии завершится 30 ноября гала-концертом лауреатов и номинантов 2025 года в Государственном Эрмитаже.

