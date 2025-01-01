В Перми стартовал поиск актеров на съёмки фильма «Мама просила не взрывать метеорит» Требуются исполнители на три ключевые роли Поделиться Твитнуть

Пермская кинокомиссия объявила о начале кастинга для съёмки в короткометражном фильме под названием «Мама просила не взрывать метеорит». Жители Пермского края могут попробовать себя в качестве актёров для трёх различных персонажей.

Так, на роль «Натальи» приглашаются женщины 45-50 лет. Этот персонаж — раздражительная, брюзгливая дама средних лет, любящая пообщаться и посетовать на жизненные трудности. На роль «Анатольича» рассматриваются кандидаты 60-70 лет, обладающие манерами советского человека, не всегда соблюдающего личные границы в общении. Для роли «Бабушки» идеально подойдут женщины 70-80 лет. В фильме она предстанет как заботливая, приветливая и жизнерадостная женщина, преданная родному посёлку.

Съёмочный процесс запланирован на февраль 2026 года в п. Пашия Горнозаводского округа. Оплата актёрского труда будет осуществляться только при условии наличия статуса самозанятого или ИП.

Режиссёром фильма «Мама просила не взрывать метеорит» является Света Владимирова. Сюжет рассказывает о мальчике, обнаружившем метеорит и подружившемся с ним. Когда возникает угроза уничтожения уникальной находки, главный герой принимает решение защитить своего нового друга.

