Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Екатеринбургские кинематографисты снимут в Пермском крае научно-фантастический фильм Проект получил федеральную грантовую поддержку Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития регионального кинематографа

Фонд поддержки регионального кинематографа объявил результаты ежегодного грантового конкурса игровых короткометражных фильмов. Всего на конкурс поступило 459 заявок, 24 проекта были допущены к очной защите, 12 из них получили гранты.

В числе победителей – фильмы из Башкортостана, Татарстана, Чечни, Архангельской области, Тверской области, Крыма, Калужской и Воронежской областей. Из Республики Саха (Якутия) победителями стали проекты звёздных режиссёров, мировых знаменитостей Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова.

Один из фильмов-победителей будет сниматься в Пермском крае. Рабочее название проекта – «Мама просила не взрывать метеорит» (12 +). В фильме будет рассказываться, как мальчик подружился с метеоритом и спасал его от уничтожения. Работу ведёт команда из Екатеринбурга – ООО «Цех», режиссёр Светлана Владимирова, студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Ранее стали известны результаты конкурса документальных фильмов, который тоже проводит Фонд поддержки регионального кинематографа. Гранты в этом конкурсе получили девять пермских кинопроектов.

