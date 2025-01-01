Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Девять документальных фильмов из Пермского края получили федеральную поддержку Среди сюжетов — истории о науке, авиации, семейные хроники и история переезда Пермской художественной галереи Поделиться Твитнуть

Съёмки фильма "Переезд". Фото: Пермское отделение Союза кинематографистов РФ

Подведены итоги ежегодного грантового конкурса Фонда поддержки регионального кинематографа «Россия — взгляд в будущее». Из 250 заявок со всей страны грантовую поддержку получили 60 фильмов, и девять из них производятся пермскими студиями. В Пермском отделении Союза кинематографистов РФ этот результат называют «пермским кинорекордом».

Среди победителей — фильм Ксении Мыльниковой «Без остановок» (12+), который рассказывает о пермском трамвае-кафе, созданном на базе советского вагона КТМ-5. «Большой друг» (12+) Олеси Епишиной показывает историю подростка Миши и его наставников и говорит о дружбе, доверии и семейном тепле, которого так не хватает ребятам из детских домов. «Женская доля» (16+) Лилии Дмитрик исследует судьбы и повседневные вызовы женщин в современной России. Картина Ольги Старостиной «Жёны» (16+) посвящена женщинам, которые выбрали судьбу так называемых «домохозяек» и посвятили себя заботе о семье.

В основе фильма «Мама» (16+) Елизаветы Бобылевой — история семьи режиссёра, в которой мать и дочь переживают непростой период после ухода отца на специальную военную операцию.

«Новый компаньон» уже писал о фильме Анастасии Кузяковой и Ольги Аверкиевой «Переезд» (12+). Авторы тщательно задокументировали жизнь Пермской художественной галереи с момента переезда на временные площади на ул. Окулова и продолжают снимать подготовку к переезду в новое здание на «Заводе Шпагина», а затем снимут и сам переезд.

Сергей Климов в проекте «Прошлое, настоящее — полетели!» (12+) исследует тему памяти, а также устремлённости в будущее через истории людей и идей, связанных с авиацией.

У Алексея Романова поддержку получили два проекта. В фильме «Станок и космос: история мастера Балуева» (12+) рассказывается о рабочем-умельце, посвятившем десятилетия созданию деталей для ракет на американском станке Bullard, привезённом в СССР в 1920-е годы. Его упорство и мастерство становятся частью большой истории отечественных космических успехов. В картине «Фотонные головоломки» (12+) в центре внимания — история двух учёных из Пермского государственного университета, которые пытаются найти общий язык и прийти к взаимопониманию на пересечении медицины и физики.

Все фильмы находятся на финальной стадии производства.

