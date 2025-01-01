В Перми заканчиваются съёмки документального фильма о галерее «Переезд» Выход киноленты запланирован на 2026 год Поделиться Твитнуть

В Перми близится к завершению работа над документальной лентой «Переезд». Фильм рассказывает об уникальном событии: смене локации Пермской художественной галереи, которая обретет новый дом в специально возведенном здании на территории завода имени Шпагина. Создание кинокартины стало возможным благодаря поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа.

Для пермяков это не просто переезд крупнейшего музея региона, а начало новой культурной эры. Собрание из 55 тыс. экспонатов покинуло стены Спасо-Преображенского собора — места, которое многие горожане привыкли называть просто «галерея».

«Съёмки начались в 2023 году, с момента, когда начался переезд галереи из здания Собора в «Телту». Фильм планируется к выходу в 2026 году», — рассказала «Новому компаньону» режиссёр и продюсер киноленты Ольга Аверкиева.

По её словам, на протяжении многих лет, когда Пермская художественная галерея находилась в здании Кафедрального собора, этот объект был «центром Перми во всех смыслах»: его видно с реки, с другого берега Камы, с центральной улицы, с любой точки Комсомольского проспекта.

«Совсем скоро для нас начинается новая история: галерея переезжает в современное здание на территорию бывшего завода. Оно тоже стоит у воды, словно продолжая диалог с Камой. Его архитектура вписана в городской ландшафт, а материалы, из которых оно создано, связаны с самой Пермью. Этот переезд — не просто смена адреса, а символ того, как наш музей, сохраняя традиции, открывает новые горизонты», — рассказала Аверкиева.

Над сценарием работал Борис Караджев, режиссёрами выступили Анастасия Кузякова и Ольга Аверкиева, оператор — Семён Соснин.

«Переезд» — это не только рассказ о музейных фондах и коллекциях, но и о людях, которые сохраняют культурное богатство для будущих поколений. Мы с нетерпением ждем премьеры фильма, которая станет значимым событием для Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.