В Пермском крае выросло число заболевших ОРВИ Значение увеличилось на 13,2%

Константин Долгановский

В Пермском крае уровень заболеваемости ОРВИ и простудой вырос на 13,2%. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в период с 17 по 23 ноября 2025 года зафиксировано более 13,1 тыс. новых случаев заболевания. Несмотря на это, эпидемический порог в регионе не превышен.

Из результатов исследований следует, что в основном у заболевших ОРВИ вирусы негриппозной природы: риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Кроме того, в настоящее время в регионе замечены случаи гриппа.

Отметим, что в Прикамье продолжается вакцинация против гриппа. Так, по состоянию на 24 ноября привито свыше 1,3 млн человек, среди них количество детей составляет 401 тыс. Общее число привитых равняется 54% от всех жителей региона.

Ранее в ведомстве для профилактики гриппа и ОРВИ рекомендовали пройти вакцинацию, в эпидсезон регулярно и тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, часто проветривать помещения, не контактировать с людьми, у которых есть симптомы простуды, соблюдать правила «респираторного этикета», проводить регулярную влажную уборку и проветривание дома, вести здоровый образ жизни, ежедневно гулять на свежем воздухе. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

