Из-за ОРВИ объявлен карантин в 40 детсадах и 22 школах Прикамья Рост заболеваемости в регионе продолжается Поделиться Твитнуть

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в детских коллективах Пермского края на прошлой неделе приостановили учебный процесс в 57 группах 40 дошкольных организаций, в 35 классах 22 школ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для профилактики гриппа и ОРВИ в ведомстве рекомендовали пройти вакцинацию, в эпидсезон регулярно и тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, часто проветривать помещения, не контактировать с людьми, у которых есть симптомы простуды, соблюдать правила «респираторного этикета», проводить регулярную влажную уборку и проветривание дома, вести здоровый образ жизни, ежедневно гулять на свежем воздухе. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее в РПН сообщили о росте заболеваемости ОРВИ в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.