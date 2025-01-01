Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Пермском крае на 13,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 23 ноября 2025 года в Пермском крае зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13,2%. За этот период зарегистрировано 13 150 новых случаев заболеваний. Эпидемический порог при этом в Прикамье не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования показывают, что среди пациентов с ОРВИ преобладают вирусы негриппозной природы, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Ранее в РПН отмечали, что единичные случаи гриппа также фиксируются.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 24 ноября 2025 года, привиты более 1 341 400 человек, что составляет 54% от всего населения края, включая 401 900 детей.

