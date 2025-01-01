Газета «Парма новости» вошла в состав медиахолдинга «Магма» Издание сосредоточено на кудымкарской повестке Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Кудымкарское издание «Парма новости» стало частью медиахолдинга «Магма». Об этом сообщает газета «Звезда».

Генеральный директор медиагруппы Андрей Творогов отметил, что «Парма новости» имеет большую аудиторию как в интернете, так и среди читателей газеты. Помимо аудитории, в состав «Магмы» вошёл и коллектив издания.

Напомним, в состав медиагруппы входит старейшая газета «Звезда», портал «В курсе.ру», «ЭхоПерми», а также радио «Спутник», «Серебряный дождь», «Звезда» и др.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что шеф-редактор медиагруппы «Магма» Алексей Бурков избран новым председателем региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Союза журналистов России. Ранее должность занимал Максим Пасютин, экс-руководитель «РБК-Пермь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.