Председателем Пермского отделения Союза журналистов избран Алексей Бурков
Решение принято на конференции 1 августа
В пятницу, 1 августа, на «Заводе Шпагина» состоялась внеочередная XXVII конференция региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Союза журналистов России». В повестке конференции значились вопросы досрочного прекращения полномочий действующего председателя РОО ПКО СЖР и избрания нового руководителя. Единогласно новым председателем избран шеф-редактор медиахолдинга «Магма» Алексей Бурков, а полномочия предыдущего главы пермского отделения союза журналистов Максима Пасютина прекращены.
Также на конференции избирался новый состав правления.
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