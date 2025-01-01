Председателем Пермского отделения Союза журналистов избран Алексей Бурков Решение принято на конференции 1 августа Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 августа, на «Заводе Шпагина» состоялась внеочередная XXVII конференция региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Союза журналистов России». В повестке конференции значились вопросы досрочного прекращения полномочий действующего председателя РОО ПКО СЖР и избрания нового руководителя. Единогласно новым председателем избран шеф-редактор медиахолдинга «Магма» Алексей Бурков, а полномочия предыдущего главы пермского отделения союза журналистов Максима Пасютина прекращены.

Также на конференции избирался новый состав правления.

Напомним, Максим Пасютин возглавлял краевое отделение Союза журналистов с ноября 2023 года. В мае 2025 года стало известно, что он покидает пост руководителя «РБК-Пермь» и назначен на должность генерального директора федерального медиахолдинга «ФорМедиа».

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