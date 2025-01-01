Власти представили один из вариантов обновления зон «Пермь Экспо» Визуализацией поделился советник губернатора по строительству Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Павла Черепанова

Депутат Законодательного собрания Пермского края и советника губернатора по строительству Павел Черепанов в своём телеграм-канале опубликовал визуализацию одного из возможных вариантов обновления конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо».

Фото: тг канал Павла Черепанова

Павел Черепанов отметил, что КВЦ пользуется популярностью у пермяков и гостей города: здесь проводят выставки, форумы и мероприятия. Планируется, что в «Пермь Экспо» обновят гостевую зону и зону кейтиринга, два конференц-зала, переговорные и санузлы.

Фото: тг-канал Павла Черепанова

Ранее «Новый компаньон» писал, что по завершении работ по реконструкции участков улиц Карпинского и Столбовой на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов появится новая остановка общественного транспорта. Её могут назвать «Пермь Экспо» — в честь конгрессно-выставочного комплекса, расположенного по ш. Космонавтов, 59.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.