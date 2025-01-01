В Перми новую остановку назовут в честь выставочного комплекса Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По завершении работ по реконструкции участков улиц Карпинского и Столбовая на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов появится новая остановка общественного транспорта. По сведениям портала «В курсе.ру», её могут назвать «Пермь Экспо» в честь конгрессно-выставочного комплекса, расположенного по адресу: ш. Космонавтов, 59.

Летом в этом районе были обустроены новые остановочные пункты, которые получили название «Шоссе Космонавтов».

КВЦ «Пермь Экспо» открылся в 2022 году. До этого в здании находился гипермаркет «Карусель». Затем объект с земельным участком и инженерными сетями был продан Корпорации развития Пермского края. Второй этаж длительное время арендовал ВЦ «Пермская ярмарка». Остановка с таким же названием до сих пор находится в Мотовилихинском районе. Городские власти неоднократно говорили о необходимости переименования этой остановки, но решение так и не было принято.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.