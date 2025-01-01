Пермякам напомнили об опасности выхода на тонкий лёд На водоёмах края идёт период ледостава Поделиться Твитнуть

Фоо: wirestock

freepik.com

Жителям Перми напомнили об опасности выхода на тонкий лёд. Как отметили в горадминистрации, на водоёмах региона продолжается период ледостава, из-за нестабильности температуры воздуха в дневное и ночное время лёд пока непрочный и опасный.

«Возрастает вероятность провалов людей и техники под лёд. Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая себя опасности», — обратили внимание в мэрии.

Наиболее опасными местами считаются устья истоков, мелких рек, водоёмы с родниковыми водами, участки с растительностью, деревьями, камышами и кустами. При температуре воздуха выше 0 градусов в течение более трёх дней прочность льда снижается на 25%.

Несовершеннолетним до 14 лет без сопровождения родителей запрещено находиться на водных объектах и их береговых полосах.

В случае падения в воду специалисты рекомендуют не паниковать, не совершать резких движений. Необходимо стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения, попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд. Если лёд выдержал, то перекатываясь, нужно ползти к берегу в обратную сторону.

Накануне стало известно, что в реке Добрянке в Пермском крае утонул рыбак. В краевом минтербезе напомнили о запрете выхода на лёд, если его толщина менее 10 см, а также в тёмное время суток и при плохой видимости. Если кто-то провалился под лёд, необходимо сообщить об этом в единую службу спасения по телефону «112».

