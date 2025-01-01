В Пермском крае утонул рыбак Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В Пермском крае 24 ноября в реке Добрянка утонул мужчина. Он занимался рыбной ловлей. Его личные вещи были найдены неподалеку от места происшествия. Спасатели Пермской краевой службы вытащили тело и передали правоохранительным органам.

В Министерстве территориальной безопасности напомнили о правилах поведения на льду рек. Во-первых, выход на лёд, если его толщина менее 10 см, запрещена. Во-вторых, необходимо избегать выхода на лёд в темное время суток и при плохой видимости.

«Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Пересекайте водоемы только в местах, специально оборудованных для этого. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — рекомендуют в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.