Жителей Омска осудили в Прикамье за нелегальный оборот средств платежей Преступная группа была задержана в августе

Сергей Глорио

В Прикамье суд вынес приговор четверым жителям Омска по уголовному делу о подделке документов и неправомерном обороте средств платежей. По информации полиции, преступники прибыли в прошлом году в Пермь и с помощью поддельных документов открывали счета и оформляли банковские карты в отделениях финансовой организации.

Трое мужчин 29-32 лет и 21-летняя девушка использовали ID-карты несуществующих граждан Киргизской Республики, бланки миграционных карт и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. В Перми они выдавали себя за бригаду наёмных рабочих, легально осуществляющую трудовую деятельность в регионе.

Полученные деньги они планировали сбывать третьим лицам для совершения нелегальных финансовых операций и преступлений, связанных с неправомерным оборотом денежных средств. Сделать это не удалось, они были задержаны в августе в одном из офисов Сбербанка.

«В рамках сбора доказательств вины обвиняемых следствием проведено 18 различных экспертиз, в том числе почерковедческая, портретная, дактилоскопическая, технико-криминалистическая, компьютерная. Объём уголовного дела составил 56 томов», — отметили в пресс-службе краевого МВД.

Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 327 «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов» УК РФ в составе организованной группы. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде принудительных работ на срок от 1,5 до 2 лет с удержанием в доход государства процента от заработка.

