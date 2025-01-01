В Прикамье обезврежена организованная группа преступников из Омска Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Следственным подразделением ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступной группы, в состав которой входили пятеро жителей Омска. Им инкриминируют 16 эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 187 («Нелегальный оборот средств платежей»), 9 попыток совершения аналогичных преступлений (ст. 30, ч. 3 — ст. 187, ч. 2) и 23 эпизода подделки документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Противозаконная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Следствие установило, что летом прошлого года организатор группы и его подчинённые (трое мужчин 29-32 лет и 21-летняя девушка) прибыли в Пермь. Ранее они получили поддельные документы, включая ID-карты несуществующих граждан Киргизии, бланки миграционных карт и отрывные талоны уведомлений о прибытии иностранцев. Эти фальшивые документы использовались для открытия счетов и получения банковских карт, причём сотрудники банков не знали о преступных намерениях.

Для маскировки своей деятельности обвиняемые представлялись наёмными рабочими из соседней страны, якобы законно работающими в регионе.

Они планировали перепродавать полученные платёжные средства третьим лицам для незаконных финансовых операций, но не успели этого сделать. Сотрудники УЭБиПК разработали операцию по задержанию преступников. При содействии службы безопасности Сбербанка омичи были задержаны в офисе банка. При задержании они пытались спрятать улики, но сотрудники полиции помешали им это сделать.

Для подтверждения вины обвиняемых было проведено 18 экспертиз, включая почерковедческую, портретную, дактилоскопическую, технико-криминалистическую и компьютерную. Уголовное дело, состоящее из 56 томов, направлено в суд для рассмотрения по существу.





