На пожаре в Добрянке Пермского края спасли мужчину Квартира вспыхнула из-за непотушенной сигареты

МЧС России по Пермскому краю

В Добрянке в жилом доме на ул. Победы произошёл пожар. Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти мужчину.

По данным ведомства, в квартире на первом этаже загорелась мебель. Сообщение о возгорании поступило 27 ноября в 15:57. На место отправились силы и средства МЧС в составе 19 огнеборцев и пяти единиц техники.

С помощью спасустройства пожарные спасли мужчину и вывели его через дверной проём, ещё четыре человека эвакуировались самостоятельно до прибытия МЧС. Пострадавших и травмированных нет.

Горение локализовано в 16:11, а ликвидировано в 16:33. Площадь пожара составила 9 кв. м. Предварительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета и неосторожность при курении спасённого.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что за сутки, 27 ноября, на территории Пермского края было ликвидировано девять пожаров.

