За сутки в Прикамье произошло девять пожаров Два из них случились в краевой столице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 27 ноября, на территории Пермского края было ликвидировано девять пожаров: два из них произошли в Перми, а по одному — в Пермском, Александровском, Березниковском, Кунгурском, Лысьвенском, Чусовском и Добрянском муниципальных округах.

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. В целях предупреждения пожаров и стабилизации обстановки в регионе в этот день работало 308 профилактических групп. Они провели 3019 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 5338 человек по вопросам пожарной безопасности и распространили 3981 памятку и информационную листовку.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — «01» (с городского аппарата), «101» или «112» (с мобильного телефона). Своевременное обращение за помощью может спасти жизни и имущество.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.