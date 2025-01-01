Пермские власти установили новые правила уборки снега и наледи на улицах Установлены конкретные сроки для их ликвидации Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

Пермские власти приняли новые правила зимнего содержания города. Как сообщил в своём telegram-канале мэр Эдуард Соснин, теперь установлены конкретные сроки для уборки снега и наледи на улицах.

«Уборку в общественных местах, таких как тротуары, дороги, парки, скверы, выполняет МКУ «Пермблагоустройство». Придомовые территории и крыши жилых домов обслуживают управляющие организации, контроль осуществляют районные администрации», — добавил глава Перми.

Согласно представленной информации, снег толщиной более 30 см, сосульки и наледь должны ликвидироваться ответственными лицами в течение трёх дней. После уборки территорий для обеспечения проезда и прохода снег необходимо вывозить в течение 12 дней на специальные полигоны.

Зимнюю скользкость на проездах и проходах во дворах рабочие должны устранять в течение трёх часов. На устранение скользкости в общественных местах даётся четыре часа.

Напомним, за нарушение сроков уборки снега в Перми будут взиматься штрафы. Соответствующий законопроект 27 ноября приняли депутаты краевого парламента. Документом также устанавливается административная ответственность за самовольное размещение аттракционов, размещение транспортных средств на детских игровых и спортивных площадках, нeчитaeмые номера на парковках, увеличиваются штрафы за неоплаченную парковку и пр.

