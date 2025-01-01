Штраф за неоплаченную парковку в Перми увеличат в 2,5 раза Краевой парламент поддержал законопроект Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Штраф за неоплаченную парковку в Перми вырастет с 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. Законопроект, предполагающий увеличение размера ряда санкций, в том числе за неоплату парковки, был поддержан Законодательным собранием Пермского края 27 ноября.

Разработчики проекта отмечают, что в прошлом году было вынесено 127,8 тыс. постановлений по делам об игнорировании оплаты парковки, 35,5% из них за повторное нарушение. В связи с этим чиновники решили, что действующий размер штрафа не стимулирует нарушителей своевременно оплачивать парковку, поэтому его нужно повысить.

Ранее «Новый компаньон» писал, что данным законопроектом также устанавливается административная ответственность за отдельные нарушения в сфере градостроительства, благоустройства и ЖКХ. Так, штрафы вводятся за самовольное размещение аттракционов, за несоблюдение правил в части требований к внешнему виду объектов, размещение транспортных средств на газонах, детских игровых и спортивных площадках, за нанесение на фасады зданий надписей и афиш, за нарушение сроков уборки снега, за нeчитaeмые номера на парковках.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

