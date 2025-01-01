Суд взыскал с жителя Прикамья более 1,1 млн рублей за украденные киловатты Объём неучтённого энергопотребления превысил 218 тысяч киловатт-часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель с. Фоки в Чайковском округе Прикамья незаконно подключил свой дом к электросетям и нанёс ущерб компании «Россети Урал» в сумме более 1,1 млн руб. Дело было направлено в Чайковский городской суд.

«Специалисты компании установили, что собственник жилого дома, расположенного по ул. Школьной, не имел договора на электроснабжение. Энергетики составили акт о неучтённом энергопотреблении в объёме более 218 тыс. кВт*ч», — сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требование истца. В данный момент решение вступило в законную силу.

Энергетики напоминают, что несанкционированное подключение к электросетям незаконно, нарушителю грозит административная и уголовная ответственность, а сумма возмещения ущерба, как правило, в несколько раз превосходит стоимость фактически потреблённой электроэнергии. Кроме того, хищения энергоресурсов приводят к перепадам напряжения в сети, выходу из строя бытовой техники соседей и риску пожаров.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за девять месяцев в Пермском крае были возбуждены 17 уголовных дел, связанных с хищением электроэнергии, а также 238 человек понесли административную ответственность за самовольное подключение к энергообъектам и использование электроэнергии.

