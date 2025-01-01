В отношении энерговоров в Прикамье возбудили 17 уголовных дел В правоохранительные органы направлено более 450 заявлений о недобросовестных потребителях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2025 года по инициативе компании «Россети Урал» в Пермском крае были возбуждены 17 уголовных дел, связанных с хищением электроэнергии. Пять из этих дел квалифицированы по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана», а остальные 12 — по ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Всего за период сотрудники пермского филиала «Россетей Урал» направили в правоохранительные органы более 450 заявлений о недобросовестных потребителях. Основанием для этих обращений стали нарушения, связанные с самовольным подключением к энергосетям, причинением имущественного ущерба и неправомерным доступом к компьютерной информации.

Одним из значимых результатов этой работы стал обвинительный приговор, вынесенный Орджоникидзевским районным судом Перми в отношении местного предпринимателя. Будучи арендатором трансформаторной подстанции, нарушитель путём мошенничества и сокрытия реальных объёмов потребления похитил электроэнергию на сумму свыше 1,2 млн киловатт-часов. Его действия нанесли ущерб компании «Россети Урал» на 3,3 млн руб., а энергосбытовой компании — на 4,7 млн руб.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание — лишение свободы на два года, которое было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, с него была взыскана полная сумма причинённого ущерба.

Параллельно с уголовными делами ведётся работа по привлечению нарушителей к административной ответственности. С января по сентябрь 2025 года 238 человек были оштрафованы за самовольное подключение к энергообъектам и использование электроэнергии.

