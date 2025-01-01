Пермский край вошёл в топ-10 регионов по числу победителей в лотерее Миллионерами стали 20 прикамцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в число 10 регионов-лидеров по количеству жителей, которые чаще всего становились победителями специальных тиражей лотереи «Мечталлион». Как сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», миллионерами стали 20 человек, выигравшие в целом 27 млн руб.

В топ-10 Прикамье заняло последнюю строчку. Самыми удачливыми оказались жители Московской области — 65 выигрышей на 174 млн руб., Москвы — 54 выигрыша на 58,8 млн руб. и Краснодарского края — 41 выигрыш на 64,3 млн руб. Также в число лидеров вошли Новосибирская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Ростовская и Свердловская области, ХМАО.

Ранее «Новый компаньон» писал, что организаторы лотереи «Мечталлион» ищут жителя Прикамья, ставшего одним из победителей розыгрыша, проведённого 11 ноября. Пермяк приобрёл лотерейный билет в отделении Почты России и выиграл 1 млн руб., но не обратился за призом.

