Организаторы лотереи ищут выигравшего 1 млн рублей жителя Прикамья Победитель пока не обратился за призом Поделиться Твитнуть

Организаторы лотереи «Мечталлион» ищут жителя Прикамья, ставшего одним из победителей розыгрыша, проведённого 11 ноября. О поиске сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», которой принадлежит бренд.

Пермяк выиграл 1 млн руб. В данный момент он не обратился за призом. Известно, что лотерейный билет был приобретён в отделении Почты России. За получением выигрыша победитель может обратиться в клиентский офис в течение семи месяцев с момента публикации результатов.

Всего по итогам розыгрыша 11 ноября миллионерами стали 14 россиян. Участие приняли 598,9 тыс. билетов, общая сумма выигрышей составила более 36,8 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жительница Перми выиграла 1 млн руб. в «Русском лото». Бухгалтер газовой компании приобрела лотерейный билет для своей матери. Деньги семья планирует потратить на совместный отпуск.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.