Пермячка выиграла 1 млн рублей на семейный отдых

фото предоставлено лотереей "Столото"

В Перми местная жительница выиграла 1 млн руб. в «Русском лото». Эти деньги семья планирует потратить на долгожданный отпуск.

Как сообщили в пресс-службе лотереи, пермячка Елена Распопова* регулярно приобретает лотерейные билеты «Столото» для своей матери. И именно она выбрала счастливый билет в 1619-м тираже «Русского лото», принесший семье из Перми круглую сумму в 1 млн руб.

«Каждую субботу мы навещаем маму и привозим ей билеты на предстоящий тираж «Русского лото». В один из дней она заинтриговала нас предположением, что предыдущий билет «Русского лото» выиграл миллион. Как оказалось, мама была права. Проверили этот билет на сайте «Столото» и сами были поражены результатом. Мама очень радовалась выигрышу и сразу начала планировать совместный отпуск», — делится Елена, которая, как стало известно, работает бухгалтером в газовой компании.

*ФИО и фото опубликовано «Столото» с разрешения победительницы.

