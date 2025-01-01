Здание кафе у пермского аэропорта за пять лет подорожало на 100 млн рублей Объект находится по улице Аэродромной, 1а Поделиться Твитнуть

Здание, где ранее располагалось кафе «Место встречи» у аэропорта Большое Савино (ул. Аэродромная, 1а), продаётся за 125 млн руб., что соответствует 101 тыс. руб. за квадратный метр. При этом в 2020 году актив оценивался в 24,9 млн руб. Это на 100,1 млн руб. больше текущей цены. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

В объявлении указано, что трёхэтажное здание свободного назначения имеет площадь 1229,3 кв. м. В нём проведены все необходимые коммуникации, есть вентиляция, много входных групп и пожарных выходов.

На объекте, как написано на «Авито», могут открыться производство, учебное или медучреждение, продуктовые магазины, гостиница, ресторан, а также компании, связанные с областью развлечений и отдыха. Новый владелец на заднем дворе здания сможет сделать летнюю веранду.

