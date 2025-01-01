В Перми за рекордную цену продают цоколь гостиницы у Центрального рынка Продавец просит за более 233,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

На сайте Avito появилось объявление о продаже помещения площадью около 598,9 кв м в отеле Avant, который находится на ул.Попова, 59а. Владелец оценил каждый квадратный метр подвального этажа в 390 тыс. руб. Общая стоимость этажа составляет более 233,5 млн руб.

Согласно информации, размещённой в объявлении, высота потолков в цокольном помещении составляет от 2,5 до 3 м.

В сообщении о продаже говорится о выгодном расположении объекта в центре города, где высокий трафик, а также о гармоничном сочетание здания с расположенными рядом магазинами на перекрестке улиц Попова и Пушкина. Арендаторами комплекса являются известные компании («Fix Price» и Rostic’s), операторы связи и другие предприятия сферы услуг.

Гостиница Avant была открыта в 2012 году без необходимого разрешения, которое было получено позднее. До перепрофилирования в гостиницу здание функционировало как торговый центр «Тополя». Развитием гостиницы занимается ИП Константин Шарифулин, на которого оформлен сайт отеля.

Напомним, июле этого года стало известно, что пермский застройщик ПМД вёл переговоры о приобретении гостиницы Avant. Сейчас строительная компания активно развивает близлежащий квартал, возводя ЖК «Эволюция».

В районе расположения отеля планируются работы по реновации. Городские власти намерены демонтировать нестационарные торговые объекты и расселить дом по ул. Попова, 57. Ранее ПМД приобрела несколько объектов в этом квартале, включая ресторан «Дунай». Планируется также расширение улицы Попова и обустройство пешеходной зоны.

