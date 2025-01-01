В Перми продлят маршрут автобусов №52 На пути его следования появятся новые остановки Поделиться Твитнуть

Схема: департамент транспорта Перми

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, маршрут №52, курсирующий в Кировском районе, с 1 декабря будет продлён. Со следующей недели он охватит новые остановки на ул. Магистральной «Утиное болото» и «Микрорайон Новый Январский».

В обе стороны автобусы будут следовать через Старые Водники и перестанут ездить через Новые Водники.

Вместо него можно воспользоваться автобусами №15, 20, 39, 64 и 7т.

Как писал «Новый компаньон», с начала декабря изменения ждут и жителей Мотовилихинского района Перми. В частности, маршрут № 17к переименуют в № 86, он продолжит движение по прежней трассе. Маршрут № 33 будет следовать только до Ивинского проспекта, рейсы до пл. Восстания отменены из-за низкой популярности. Это позволит увеличить количество отправлений из м/р Погода. Для перемещения между пл. Восстания и м/р Ива можно будет воспользоваться маршрутами № 70 и 83.

