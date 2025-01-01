С 1 декабря в Мотовилихинском районе Перми изменятся несколько маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала декабря в Мотовилихинском районе Перми произойдут изменения в маршрутной сети, сообщили в администрации города.

Так, маршрут № 17к будет переименован в № 86 и продолжит движение по прежней трассе. Маршрут № 33 будет следовать только до Ивинского проспекта, рейсы до пл. Восстания отменены из-за низкой популярности. Это позволит увеличить количество отправлений из м/р Погода. Для перемещения между пл. Восстания и м/р Ива можно будет воспользоваться маршрутами № 70 и 83.

Всю актуальную информацию о расписании, маршрутах и движении транспорта в режиме реального времени можно найти на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильном приложении. Также обновления публикуются в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и телеграм-канале.

