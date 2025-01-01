Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское землячество приглашает проверить свои знания о Перми «Пермский диктант» пройдёт 28 ноября Поделиться Твитнуть

Уже сегодня, 28 ноября 2025 года, в Пермском землячестве в Москве пройдёт интеллектуальная игра «Пермский диктант» (12+), посвящённая 20-летию создания Пермского края.

Задания диктанта будут связаны с важнейшими событиями в истории Пермского края, историческими личностями, сферой культуры и образования. Игра будет состоять из 30 вопросов, на ответы даётся академический час — 45 минут. Начало в 17:00 по московскому времени (19:00 в Перми).

Принять участие в акции «Пермский диктант» смогут все желающие. Кроме «живой» площадки в офисе Пермского землячества, на которой можно будет написать диктант в очном формате, работает онлайн-площадка на сайте землячества, так что проверить свои знания о Прикамье можно в любой точке планеты. Для очного участия требуется предварительная регистрация на сайте.

Впервые акция «Пермский диктант» была проведена по инициативе Государственного архива Пермского края в 2022 году. За три года её проведения участниками стали свыше 10 тыс. человек — очно и онлайн.

В этом году вопросы, как всегда, подготовил Государственный архив Пермского края.

Напомним, в ближайшие выходные в Пермском крае пройдёт «Географический диктант» на более чем 100 площадках по всему региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.