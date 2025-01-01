Жители Пермского края смогут проверить свои познания в географии Прикамье вновь присоединится к международной акции Российского географического общества Поделиться Твитнуть

Вопросы "Географического диктанта" диктует профессор Александр Черных

permkrai.ru

В Пермском крае 30 ноября пройдет XI международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». Его цель — повышение интереса к географии, развитие знаний о России, её географических особенностях, истории и культурном наследии.

Для очного участия необходимо выбрать понравившуюся площадку и заполнить форму заявки на сайте акции в разделе «найти свою площадку диктанта». Начало диктанта — в 12:00.

В этом году планируется, что более 100 площадок по всему региону откроют двери для участников. Диктант пройдёт в Березниках, Соликамске, Чердыни, Чайковском, Осе, Нытве, Лысьве, Губахе и других территориях края, вплоть до небольших сёл и деревень. Среди площадок — не только образовательные учреждения и библиотеки, но и медицинские учреждения, интернаты и даже места лишения свободы.

В честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа в офисе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре будет организована площадка диктанта в национальном стиле. Участников ждет насыщенная культурная программа: запланирована музыкальная гостиная с исполнением национальных песен, а также тематическая викторина, посвященная истории и культуре округа.

Центральной площадкой в краевой столице станет Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Ожидается, что на базе вуза диктант напишут более 150 человек: школьники, студенты, преподаватели, ученые, а также приглашенные гости и эксперты. На площадке будут организованы тематические экскурсии, музыкальные квизы, викторины и выставки Русского географического общества. Каждый участник получит памятные подарки, приуроченные к юбилею географического факультета ПГНИУ.

Особая программа запланирована и в историческом парке «Россия — моя история».

Тематика диктанта отражает ключевые события 2025 года и юбилеи: 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также историко-культурные связи России со странами БРИКС. Первая часть диктанта — 10 вопросов на знание базовых сведений по географии России: это задания о природных объектах, регионах страны и национальном наследии. Вторая часть — 30 вопросов повышенной сложности. Они требуют более глубоких знаний, внимания и логического мышления.

Онлайн-диктант пройдет с 12:00 30 ноября до 12:00 14 декабря 2025 года по московскому времени на сайте акции. Вопросы будут отличаться от тех, что используются в офлайн-версии диктанта.

«Географический диктант» проходит в России с 2015 года. В 2024 году его написали более 7 тыс. жителей Пермского края.

